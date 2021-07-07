Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Уряд затвердив порядок надання відпустки при народженні дитини для батька

Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово
На засіданні Кабінету Міністрів 7 липня був затверджений порядок надання відпустки при народженні дитини для батька та інших членів родини терміном 14 днів.
Уряд затвердив порядок надання відпустки при народженні дитини для батька Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, зазначає "Економічна правда".

До числа осіб, які мають право на таку відпустку, віднесли батька, дружина якого народила дитину, а також батька, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю, якщо вони пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки.

Крім того право на відпустку отримали баба, дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати/батько якої є одинокими матір'ю/батьком.

Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово, але не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Також у Порядку наведено визначення термінів, якими слід керуватися при наданні відпустки ("одинока мати", "одинокий батько", "інший повнолітній родич дитини") та визначено перелік документів для кожної категорії осіб.

Нагадаємо, що виплати при народженні чи усиновленні дитини обіцяють збільшити до 50 тисяч грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2021 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.