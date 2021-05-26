Виплати при народженні чи усиновленні дитини обіцяють збільшити до 50 тисяч грн.
Документ передбачає, що розмір допомоги збільшать уже з 1 січня 2022 року, повідомляє "Громадське". Тепер його має ухвалити парламент.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що збільшувати розмір допомоги будуть і у наступні роки, зважаючи на показник інфляції.
Так, із 1 березня 2023 року і щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року).
"Звичайно, що збільшення виплат, це лише частина стратегії підтримки молодих родин. Паралельно з цим ми будемо покращувати якість медицини для дітей, будувати нові дитячі садочки, школи, дамо можливість молодим родинам придбати власне житло в межах програми пільгової іпотеки", - обіцяє Шмигаль.
Наразі розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень (25%) виплачують одразу, а решту - протягом наступних 36 місяців.
Нагадаємо, що для усиновлення дитини, тепер потрібно пройти обов'язкову підготовку.
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