Виплати при народженні чи усиновленні дитини обіцяють збільшити до 50 тисяч грн.

Уряд погодив проєкт закону, яким розмір державної підтримки при народженні або усиновлені дитини пропонують збільшити з 41 тисячі грн до 50 тисяч грн.

Документ передбачає, що розмір допомоги збільшать уже з 1 січня 2022 року, повідомляє "Громадське". Тепер його має ухвалити парламент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що збільшувати розмір допомоги будуть і у наступні роки, зважаючи на показник інфляції.

Так, із 1 березня 2023 року і щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року).

"Звичайно, що збільшення виплат, це лише частина стратегії підтримки молодих родин. Паралельно з цим ми будемо покращувати якість медицини для дітей, будувати нові дитячі садочки, школи, дамо можливість молодим родинам придбати власне житло в межах програми пільгової іпотеки", - обіцяє Шмигаль.

Наразі розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень (25%) виплачують одразу, а решту - протягом наступних 36 місяців.

Нагадаємо, що для усиновлення дитини, тепер потрібно пройти обов'язкову підготовку.