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Виплати при народженні чи усиновленні дитини обіцяють збільшити до 50 тисяч грн.

Уряд погодив проєкт закону
Уряд погодив проєкт закону, яким розмір державної підтримки при народженні або усиновлені дитини пропонують збільшити з 41 тисячі грн до 50 тисяч грн.
Виплати при народженні чи усиновленні дитини обіцяють збільшити до 50 тисяч грн. Фото: з вільних джерел

Документ передбачає, що розмір допомоги збільшать уже з 1 січня 2022 року, повідомляє "Громадське". Тепер його має ухвалити парламент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконує, що збільшувати розмір допомоги будуть і у наступні роки, зважаючи на показник інфляції.

Так, із 1 березня 2023 року і щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року).

"Звичайно, що збільшення виплат, це лише частина стратегії підтримки молодих родин. Паралельно з цим ми будемо покращувати якість медицини для дітей, будувати нові дитячі садочки, школи, дамо можливість молодим родинам придбати власне житло в межах програми пільгової іпотеки", - обіцяє Шмигаль.

Наразі розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень (25%) виплачують одразу, а решту - протягом наступних 36 місяців.

Нагадаємо, що для усиновлення дитини, тепер потрібно пройти обов'язкову підготовку.

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26 05 2021 14:08
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