Уряд затвердив порядок обов'язкового продажу електроенергії на електронних аукціонах

Кабінет Міністрів на засіданні 22 вересня затвердив порядок обо'язкового продажу електроенергії виробниками на електронних аукціонах.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Відтепер виробники електричної енергії, незалежно від форми власності (окрім тих виробників, яким встановлено "зелений" тариф та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку), здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах", - повідомляє міністерство.

У Міненерго зазначають, що таким чином створюються рівні умови для торгівлі електричною енергією на ринку двосторонніх договорів для всіх категорій виробників електричної енергії.

"Нові правила стимулюватимуть і виробників, і споживачів зосереджуватись на довгострокових контрактах. Споживачі отримуватимуть електроенергію за стабільною ціною впродовж тривалого періоду, виробники – можливість фінансового збалансування підприємств та реалізацію довгострокових планів розвитку компаній", - зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Як повідомлялося, із 1 вересня 2021 року всі виробники зобов'язані продавати електроенергію на біржі.