Зеленський увів у дію рішення РНБО про запобігання загрозам в енергетиці

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері".

Як передає Укрінформ, відповідний указ №452/2021 від 28 серпня опублікований на сайті Президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері", - ідеться в указі.

В документі також визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 28 травня 2015 року № 298 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями".

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомлялося, 30 липня Рада національної безпеки та оборони провела виїзне засідання у Донецькій області. За його результами секретар Радбезу Олексій Данілов заявив, що РНБО розглядає можливість введення тимчасових адміністрацій до приватних енергокомпаній, якщо виникне загроза нацбезпеці.

Тоді ж Данілов проінформував, що майже 17 тисяч газорозподільчих мереж опинилися у приватній власності у непрозорий спосіб й у цій сфері спостерігається монополія: компанія, яка належить Дмитру Фірташу, контролює 70% облгазів. РНБО планувала доручити Кабінету Міністрів перевірити цю ситуацію.

На початку липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала розслідування поведінки учасників ринку електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН).

Розслідування порушень законодавства, яке регулює функціонування ринку електричної енергії, проводиться відносно компаній "Юнайтед Енерджі", "Д.Трейдинг", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "Центренерго", "Енер Джи", "Енергозахід", "Екотеч Енерджі", "Ентра М", "Ютіліті Трейдінг", "Артлекс-Енерджі" та "ОНК-Груп".

Антимонопольний комітет (АМКУ) вбачає ознаки антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії і з власної ініціативи розпочав розслідування наявності чи відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції.