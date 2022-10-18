Уряд затвердив угоду про безвіз з Гватемалою

Уряд затвердив 18 жовтня Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог, підписану 25 липня у Києві.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Положеннями угоди передбачається можливість безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Гватемали в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Набрання угодою чинності та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Гватемали, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що про дату початку застосування угоди буде повідомлено додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною.