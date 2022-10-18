ПОЛІТИКА НОВИНИУряд затвердив 18 жовтня Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог, підписану 25 липня у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд затвердив угоду про безвіз з Гватемалою
Фото: Getty Image
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Положеннями угоди передбачається можливість безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Гватемали в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.
Набрання угодою чинності та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Гватемали, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що про дату початку застосування угоди буде повідомлено додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною.
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18 10 2022 19:33 МЕДІА
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