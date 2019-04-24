Уряд зобов’язав державні компанії заплатити 90% свого прибутку до бюджету

Дивіденди держкомпанії виплачуватимуть до бюджету у 2020 роц

Кабінет міністрів України ухвалив рішення встановити норматив відрахування дивідендів для державних компаній до бюджету на рівні 90%. Раніше держкомпанії відраховували лише 75% свого прибутку.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 24 квітня, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст постанови.

Таким чином 90% отриманого у 2019 році державними компаніями прибутку вони перерахують до бюджету у вигляді дивідендів. Зазначимо, що ці дивіденди держкомпанії виплачуватимуть до бюджету у 2020 році.

Водночас дивіденди за прибуток, отриманий у 2018 році, складуть 50%. Тобто, половину прибутків, отриманих державними компаніями минулого року вони заплатять до бюджету.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року компанії, які працюють в України, сплатили до бюджету 97,55 мільярда гривень податку на прибуток підприємств.