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Уряд зобов’язав державні компанії заплатити 90% свого прибутку до бюджету

Дивіденди держкомпанії виплачуватимуть до бюджету у 2020 роц
Кабінет міністрів України ухвалив рішення встановити норматив відрахування дивідендів для державних компаній до бюджету на рівні 90%. Раніше держкомпанії відраховували лише 75% свого прибутку.
Уряд зобов’язав державні компанії заплатити 90% свого прибутку до бюджету Фото: nazk.gov.ua

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 24 квітня, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст постанови.

Таким чином 90% отриманого у 2019 році державними компаніями прибутку вони перерахують до бюджету у вигляді дивідендів. Зазначимо, що ці дивіденди держкомпанії виплачуватимуть до бюджету у 2020 році.

Водночас дивіденди за прибуток, отриманий у 2018 році, складуть 50%. Тобто, половину прибутків, отриманих державними компаніями минулого року вони заплатять до бюджету.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року компанії, які працюють в України, сплатили до бюджету 97,55 мільярда гривень податку на прибуток підприємств.

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24 04 2019 13:10
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