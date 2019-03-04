Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для всіх українських споживачів, - ОНОВЛЕНО

Кабінет міністрів України ухвалив рішення зобов'язати "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення починаючи з квітня 2019 року у зв’язку зі зниженням цін на газ на європейських ринках, звідки компанія його імпортує в Україну.

Відповідно до доручення уряду, "Нафтогаз" зобов'язаний продавати газ населенню за цінами середніми цінами на газ для промисловості у тому разі, якщо для промисловості газ коштує дешевше менше, ніж встановлена державою ціна (8550 гривень за тисячу кубометрів), повідомляє Hromadske.

"Нафтогаз" продає населенню газ за нижчими цінами, ніж промисловості. Ціни на газ для населення встановлює уряд (покладаючи на "Нафтогаз" зобов’язання продавати газ споживачам за 8550 гривень за тисячу кубометрів). Промисловість купує газ за ринковою ціною, яка зазвичай є вищою.

Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, повинна формуватися із вдвох факторів - собівартості українського газу та супутніх послуг, та його імпорту. Оскільки газ у Європі подешевшав, і Україна може його закупити за менші гроші, держава може знизити тариф для населення, не порушивши тим самим домовленості з МВФ.

Оновлення:

НАК "Нафтогаз України" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року з 8,55 грн за куб. до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за куб, повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Ми вже виконали сьогоднішнє доручення Прем'єр-міністра і з 1 квітня продаємо газ населенню за ціною нижче 8,55 грн", - йдеться в повідомленні.

Також, "Нафтогаз" підписав угоду з п'ятьма європейськими операторами ГТС. Анбандлінг заплановано на 1 січня 2020 року.