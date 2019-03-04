"Нафтогаз" підписав угоду з п'ятьма європейськими операторами ГТС
До робочої групи входять GRTgaz S.A. (Франція), N.V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), Snam S.p.A. (Італія), Eustream a.s. (Словаччина) і Fluxys S.A. (Бельгія). Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
"Мета співпраці - допомогти українській стороні створити незалежного оператора ГТС відповідно до європейського законодавства, після чого європейські партнери зможуть приєднатися до управління оператором ГТС", - сказано в повідомленні.
На цьому етапі профільні експерти європейських операторів допомагатимуть зі створенням незалежного українського оператора ГТС і подачею заявки на його сертифікацію українському регулятору НКРЕКП і Секретаріату Енергетичного співтовариства, а також братимуть участь у розробці плану модернізації ГТС для забезпечення її технічної надійності та ефективності.
Європейські оператори також нададуть консультаційну підтримку під час спільних засідань правління та комітету з анбандлінгу наглядової ради "Нафтогазу". Подальша співпраця між операторами ГТС і МГУ буде обговорюватися окремо.
Нагадаємо, що Господарський суд Дніпропетровської області 29 березня ухвалив рішення стягнути з Дніпрогазу, що входить до групи РГК Дмитра Фірташа, на користь "Укртрансгазу" майже 548 млн грн боргу за послуги балансування.
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