Уряд звільнив керівників трьох морських портів
Про це Кріклій повідомив під час брифінгу після презентації концесійних проєктів портів "Ольвія" та "Херсон", передає прес-служба відомства, повідомляє "Громадське".
"Держава не є ефективним власником, тому ми багато надій покладаємо на концесійні проєкти, але це не означає, що ми не будемо реагувати на дії менеджменту портів, які спричиняють збитки державних підприємств", - повідомив Криклій.
Для прикладу він навів керівника Одеського морського порту Войтенка В.О., який у 2018 році отримав зарплати та інші додаткові стимулюючі виплати на загальну суму 5,2 мільйона гривень, при тому, що порт не виконав плану з чистих доходів
"При значному погіршенні фінансово-економічних показників діяльності ДП "Одеський морський торговельний порт" не реалізовано заходів щодо підвищення операційної ефективності підприємства, які створять умови для виходу підприємства з кризової ситуації та забезпечить сталий його розвиток", - зазначають у Мінінфраструктури.
Раніше Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.
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