Уряд звільнив керівників трьох морських портів

Також було презентовано проєкти концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон"

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що підписав накази про звільнення керівників Одеського, Чорноморського та Білгород-Дністровського морських портів.

Про це Кріклій повідомив під час брифінгу після презентації концесійних проєктів портів "Ольвія" та "Херсон", передає прес-служба відомства, повідомляє "Громадське".

"Держава не є ефективним власником, тому ми багато надій покладаємо на концесійні проєкти, але це не означає, що ми не будемо реагувати на дії менеджменту портів, які спричиняють збитки державних підприємств", - повідомив Криклій.

Для прикладу він навів керівника Одеського морського порту Войтенка В.О., який у 2018 році отримав зарплати та інші додаткові стимулюючі виплати на загальну суму 5,2 мільйона гривень, при тому, що порт не виконав плану з чистих доходів

"При значному погіршенні фінансово-економічних показників діяльності ДП "Одеський морський торговельний порт" не реалізовано заходів щодо підвищення операційної ефективності підприємства, які створять умови для виходу підприємства з кризової ситуації та забезпечить сталий його розвиток", - зазначають у Мінінфраструктури.

Раніше Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.