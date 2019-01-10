Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Уряд почав приймати заявки на концесію портів "Ольвія" та "Херсон"

Держава очікує отримати 17,3 мільярда гривень інвестицій в розвиток порту "Ольвія" та 1,37 мільярда гривень - порту "Херсон"
Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.
Уряд почав приймати заявки на концесію портів "Ольвія" та "Херсон" Фото: yuz-uspa.com.ua

Презентація проєктів з концесії відбулась в Одесі 1 жовтня. В уряді зазначили, що зацікавленість серед інвесторів в управлінні українськими портами була високою. Так, за даними "ЦТС", зацікавленість у концесії висловили 46 українських та іноземних компаній, повідомляє "Громадське".

"Тепер маємо можливість до кінця жовтня, після другого оголошення про початок тендеру, почати приймати тендерні пропозиції. Приємно і неочікувано, що така кількість бажаючих долучитися до цих процесів", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Загальні платежі до бюджетів від концесії мають скласти 72,3 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних 5 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2019 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Єгор Чернєв - депутат від фракції "Слуга народу"

Єгор Чернєв - депутат від фракції "Слуга народу"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.