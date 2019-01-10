Уряд почав приймати заявки на концесію портів "Ольвія" та "Херсон"
Презентація проєктів з концесії відбулась в Одесі 1 жовтня. В уряді зазначили, що зацікавленість серед інвесторів в управлінні українськими портами була високою. Так, за даними "ЦТС", зацікавленість у концесії висловили 46 українських та іноземних компаній, повідомляє "Громадське".
"Тепер маємо можливість до кінця жовтня, після другого оголошення про початок тендеру, почати приймати тендерні пропозиції. Приємно і неочікувано, що така кількість бажаючих долучитися до цих процесів", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Загальні платежі до бюджетів від концесії мають скласти 72,3 мільярда гривень.
Нагадаємо, що у програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних 5 років.
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