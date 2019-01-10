Уряд почав приймати заявки на концесію портів "Ольвія" та "Херсон"

Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.

Презентація проєктів з концесії відбулась в Одесі 1 жовтня. В уряді зазначили, що зацікавленість серед інвесторів в управлінні українськими портами була високою. Так, за даними "ЦТС", зацікавленість у концесії висловили 46 українських та іноземних компаній, повідомляє "Громадське".

"Тепер маємо можливість до кінця жовтня, після другого оголошення про початок тендеру, почати приймати тендерні пропозиції. Приємно і неочікувано, що така кількість бажаючих долучитися до цих процесів", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Загальні платежі до бюджетів від концесії мають скласти 72,3 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 мільярдів доларів протягом наступних 5 років.