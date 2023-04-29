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USAID надало Україні ще $1,25 млрд

29 квітня 2023, 16:15
USAID надало Україні ще $1,25 млрд
Агентство Сполучених штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) через Світовий банк виділило ще $1,25 млрд Україні.

Кошти підуть на потреби в сферах охорони здоров’я, освіти та рятувальних служб.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в Twitter.

"Більше підтримки, яка справді допомагає. Пишаюся тим, що USAID через Світоий банки виділило ще $1,25 мільярда на фінансування охорони здоров’я, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ", йдеться в твітті.

В середині квітня уряд США виділяє додаткові $20 млн на посилення нагляду за коштами, які надають Україні.
USAIDСШАУкраїна.

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