USAID надало Україні ще $1,25 млрд

Агентство Сполучених штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) через Світовий банк виділило ще $1,25 млрд Україні.

Кошти підуть на потреби в сферах охорони здоров’я, освіти та рятувальних служб.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в Twitter.

"Більше підтримки, яка справді допомагає. Пишаюся тим, що USAID через Світоий банки виділило ще $1,25 мільярда на фінансування охорони здоров’я, освіти, рятувальних служб тощо для українського народу, який зазнає щоденних нападів російських військ", йдеться в твітті.