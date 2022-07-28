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USAID виділяє ще $74 мільйони на гумдопомогу постраждалим від агресії рф українцям

Це додаткове фінансування забезпечить невідкладними засобами гігієни, медичною й психологічною допомогою, а також притулком і грошовою допомогою українців, які безпосередньо постраждали від конфлікту
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє майже 74 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки українського народу, який постраждав від розв'язаної росією війни.
USAID виділяє ще $74 мільйони на гумдопомогу постраждалим від агресії рф українцям допомога
Про це йдеться у пресрелізі USAID.
 
"Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляють про виділення майже 74 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки українського народу, який постраждав від розв'язаної росією війни", - заявили в організації.
 
Таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги, яку USAID надала українцям, сягає вже понад 1 мільярда доларів США, а загальний внесок уряду США – понад 1,5 мільярда доларів.
 
За підтримки Сполучених Штатів та інших країн гуманітарні організації надали допомогу 11 мільйонам людей.
 
"Це додаткове фінансування забезпечить невідкладними засобами гігієни, медичною й психологічною допомогою, а також притулком і грошовою допомогою українців, які безпосередньо постраждали від конфлікту. Конфлікт продовжує непропорційно впливати на вразливі верстви населення, і це фінансування підтримає цих людей у задоволенні їхніх життєво необхідних потреб", - зазначили в USAID.
 
Як повідомлялося, уряд Сполучених Штатів виділив Європейському банку реконструкції та розвитку $500 мільйонів для підтримки бізнес-діяльності, а також надання державних послуг в Україні та інших країнах, що постраждали від російської війни.
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28 07 2022 11:44
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