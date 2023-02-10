USAID виділить 60 мільйонів доларів для зміцнення кібербезпеки України

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) виділять 60 млн доларів на зміцнення кібербезпеки України.

Про це повідомляє Мінцифри за підсумками зустрічі міністра Михайла Федорова із заступницею голови USAID Ізобель Коулман.

"Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю України з Агенцією США з міжнародного розвитку. Зокрема, посилення кіберзахисту та підтримку цифрової трансформації. USAID заявили, що виділять 60 млн доларів на зміцнення кібербезпеки України. Це допоможе уряду захистити об'єкти критичної інфраструктури від російських кібератак. Зокрема, енергетичну, телекомунікаційну та систем зберігання даних", - йдеться у повідомленні.

"USAID - надійний партнер України. Завдяки підтримці агенції ми запустили застосунок та портал Дія, а також десятки найпопулярніших послуг, які українці можуть отримати в декілька кліків. Команда Мінцифри активно співпрацює з USAID у сфері цифрової трансформації та кібербезпеки. За підтримки агенції ми створюємо найзручніші сервіси в Дії для українців і вже ділимося досвідом зі світом. Вдячні USAID за регулярну допомогу, підтримку наших діджитал-ініціатив та посилення кіберзахисту держави", - зазначив Федоров.

Раніше повідомлялось, що USAID розгляне можливість підтримки бізнесу в Україні у розмірі $100 млн.