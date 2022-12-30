Усі енергоблоки АЕС на підконтрольній Україні території працюють – Енергоатом
Про це повідомляє Telegram–канал "Енергоатому".
Станом на п’ятницю, 30 грудня, енергетикам вдалось вдалось запустити на максимум ті енергоблоки, котрі знаходяться на підконтрольній Україні території.
"Всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт.", - йдеться в повідомленні.
В "Енероатомі" підкреслили, що працівники критичних інфраструктур займаються їх відновленням 24/7. Однак все ще лишаються зупиненими 6 енегоблоків Запоріжської АЕС. Їх роботу блокують росіяни.
Раніше повідомлялось, що Київ повертається до стабілізаційний графіків відключень світла.