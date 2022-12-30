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Усі енергоблоки АЕС на підконтрольній Україні території працюють – Енергоатом

30 грудня 2022, 17:13
Усі енергоблоки АЕС на підконтрольній Україні території працюють – Енергоатом
Фото: УНІАН
Через масштабні ракетні обстріли російськими військовими в четвер, 29 грудня, довелось зупинити роботу енергоблоків на частині українських атомних станцій. Про те працівникам Енергоатому вдалось відновити їх діяльність.

Про це повідомляє Telegram–канал "Енергоатому".

Станом на п’ятницю, 30 грудня, енергетикам вдалось вдалось запустити на максимум ті енергоблоки, котрі знаходяться на підконтрольній Україні території.

"Всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт.", - йдеться в повідомленні.

В "Енероатомі" підкреслили, що працівники критичних інфраструктур займаються їх відновленням 24/7. Однак все ще лишаються зупиненими 6 енегоблоків Запоріжської АЕС. Їх роботу блокують росіяни.

Раніше повідомлялось, що Київ повертається до стабілізаційний графіків відключень світла.

АЕСвійнаЕнергоатом

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