Усі регіони України вийдуть із "червоної" зони до кінця наступного тижня - KSE

Ганиченко додав, що з'являються ознаки потенційного виходу країни в "зелений" рівень, проте говорити про це ще зарано

Найближчим часом комісія з ТЕБ і НС виведе з "червоної" зони Запорізьку та Полтавську області. Отже, в "червоній" зоні залишиться тільки Сумська область. Ми очікуємо, що через тиждень в Україні не буде "червоних" регіонів

Усі регіони України через тиждень будуть у "жовтій" або "помаранчевій" зоні, повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час прес-брифінгу в Києві в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Найближчим часом комісія з ТЕБ і НС виведе з "червоної" зони Запорізьку та Полтавську області. Отже, в "червоній" зоні залишиться тільки Сумська область. Ми очікуємо, що через тиждень в Україні не буде "червоних" регіонів", - сказав він.

При цьому, за словами експерта, в Харківській області, де завантажені 82% реанімаційних ліжок, зберігається високий ризик колапсу медичної системи.

Ганиченко додав, що з'являються ознаки потенційного виходу країни в "зелений" рівень, проте говорити про це ще зарано.

"У Вінницькій області показник захворюваності грипом і ГРВІ вже становить менше ніж 50% епідпорога, в Києві коефіцієнт виявлення менше за 5%. Країна перейде в "зелену" зону, коли в половині областей буде менше ніж 50% від епідпорога захворюваності грипом і ГРВІ і коефіцієнт виявлення в усій країні буде менший за 5%", - сказав він.

За словами Ганиченка, в Україні триває розвантаження медичної системи (кількість пацієнтів скорочується на 15% на тиждень) і спад захворюваності. Проте різкий спад виявлених випадків і середньодобової кількості летальних випадків може бути пов'язаний із тривалими вихідними.

При цьому Україна все ще на перших-других місцях серед найбільш критичних країн Європи за показником смертності, рівнем тестування і коефіцієнтом виявлення.

"У медіа з'являються новини, що серед критеріїв для країн, які зможуть подорожувати в ЄС, буде менше 100 випадків захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів (нині в Україні цей показник перевищений утричі) і коефіцієнт виявлення 4% (в Україні перевищує вчетверо). Щоб відповідати критеріям, в Україні в день мають реєструвати не більше ніж 2,7 тис. нових випадків захворювання і значно збільшити тестування", - додав Ганиченко.

Нагадаємо, що 6 травня в Україні зафіксовано ​​6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19