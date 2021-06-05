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В Україні зафіксовано ​​6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 14 351 особа, летальних випадків - 374
6 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 097 024 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 711 709 осіб, летальних випадків - 45 451.
В Україні зафіксовано ​​6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 622 випадки;

Вінницька область - 147 випадків;

Волинська область - 161 випадок;

Дніпропетровська область - 543 випадки;

Донецька область - 599 випадків;

Житомирська область - 107 випадків;

Закарпатська область - 72 випадки;

Запорізька область - 357 випадків;

Івано-Франківська область - 51 випадок;

Київська область - 126 випадків;

Кіровоградська область - 42 випадки;

Луганська область - 237 випадків;

Львівська область - 166 випадків;

Миколаївська область - 210 випадків;

Одеська область - 329 випадків;

Полтавська область - 395 випадків;

Рівненська область - 403 випадки;

Сумська область - 139 випадків;

Тернопільська область - 101 випадок;

Харківська область - 544 випадки;

Херсонська область - 125 випадків;

Хмельницька область - 166 випадків;

Черкаська область - 297 випадків;

Чернівецька область - 74 випадки;

Чернігівська область - 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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06 05 2021 12:56
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