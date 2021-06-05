В Україні зафіксовано 6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 622 випадки;
Вінницька область - 147 випадків;
Волинська область - 161 випадок;
Дніпропетровська область - 543 випадки;
Донецька область - 599 випадків;
Житомирська область - 107 випадків;
Закарпатська область - 72 випадки;
Запорізька область - 357 випадків;
Івано-Франківська область - 51 випадок;
Київська область - 126 випадків;
Кіровоградська область - 42 випадки;
Луганська область - 237 випадків;
Львівська область - 166 випадків;
Миколаївська область - 210 випадків;
Одеська область - 329 випадків;
Полтавська область - 395 випадків;
Рівненська область - 403 випадки;
Сумська область - 139 випадків;
Тернопільська область - 101 випадок;
Харківська область - 544 випадки;
Херсонська область - 125 випадків;
Хмельницька область - 166 випадків;
Черкаська область - 297 випадків;
Чернівецька область - 74 випадки;
Чернігівська область - 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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