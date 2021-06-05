В Україні зафіксовано ​​6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 14 351 особа, летальних випадків - 374

6 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 097 024 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 711 709 осіб, летальних випадків - 45 451.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 622 випадки; Вінницька область - 147 випадків; Волинська область - 161 випадок; Дніпропетровська область - 543 випадки; Донецька область - 599 випадків; Житомирська область - 107 випадків; Закарпатська область - 72 випадки; Запорізька область - 357 випадків; Івано-Франківська область - 51 випадок; Київська область - 126 випадків; Кіровоградська область - 42 випадки; Луганська область - 237 випадків; Львівська область - 166 випадків; Миколаївська область - 210 випадків; Одеська область - 329 випадків; Полтавська область - 395 випадків; Рівненська область - 403 випадки; Сумська область - 139 випадків; Тернопільська область - 101 випадок; Харківська область - 544 випадки; Херсонська область - 125 випадків; Хмельницька область - 166 випадків; Черкаська область - 297 випадків; Чернівецька область - 74 випадки; Чернігівська область - 25 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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