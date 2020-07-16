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"Усі вже втомилися": Зеленський просить не продовжувати карантин більш, ніж на місяць

Під час наради у глави держави міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про розроблену постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому
Президент Володимир Зеленський закликав не поспішати продовжувати карантин в Україні більше, ніж на місяць.
"Усі вже втомилися": Зеленський просить не продовжувати карантин більш, ніж на місяць Фото: ua.news

Про це повідомили в Офісі президента, зазначає "Громадське".

Президент підкреслив, що треба діяти за розвитком ситуації.

"Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше", - заявив Зеленський.

Так, під час наради у глави держави міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про розроблену постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.

За документом, регіони буде поділено на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.

Обмеження запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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16 07 2020 13:38
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