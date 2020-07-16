"Усі вже втомилися": Зеленський просить не продовжувати карантин більш, ніж на місяць
Про це повідомили в Офісі президента, зазначає "Громадське".
Президент підкреслив, що треба діяти за розвитком ситуації.
"Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше", - заявив Зеленський.
Так, під час наради у глави держави міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про розроблену постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.
За документом, регіони буде поділено на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.
Обмеження запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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