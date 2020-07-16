В Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 летальних, 28 931 пацієнт одужав

Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 800 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2221 випадок; Волинська область - 3147 випадків; Дніпропетровська область - 1163 випадки; Донецька область - 776 випадків; Житомирська область - 1569 випадків; Закарпатська область - 4166 випадків; Запорізька область - 642 випадки; Івано-Франківська область - 3242 випадки; Кіровоградська область - 675 випадків; м. Київ - 6613 випадків; Київська область - 3144 випадки; Львівська область - 7622 випадки; Луганська область - 98 випадків; Миколаївська область - 498 випадків; Одеська область - 2375 випадків; Полтавська область - 343 випадки; Рівненська область - 4852 випадки; Сумська область - 348 випадків; Тернопільська область - 2337 випадків; Харківська область - 2845 випадків; Херсонська область - 206 випадків; Хмельницька область - 930 випадків; Чернівецька область - 5232 випадки; Черкаська область - 783 випадки; Чернігівська область - 628 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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