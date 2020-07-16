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В Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 летальних, 28 931 пацієнт одужав
Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 800 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2221 випадок;

Волинська область - 3147 випадків;

Дніпропетровська область - 1163 випадки; 

Донецька область - 776 випадків;

Житомирська область - 1569 випадків;

Закарпатська область - 4166 випадків;

Запорізька область - 642 випадки;

Івано-Франківська область - 3242 випадки;

Кіровоградська область - 675 випадків;

м. Київ - 6613 випадків;

Київська область - 3144 випадки;

Львівська область - 7622 випадки; 

Луганська область - 98 випадків;

Миколаївська область - 498 випадків;

Одеська область - 2375 випадків;

Полтавська область - 343 випадки;

Рівненська область - 4852 випадки;

Сумська область - 348 випадків;

Тернопільська область - 2337 випадків;

Харківська область - 2845 випадків;

Херсонська область - 206 випадків;

Хмельницька область - 930 випадків;

Чернівецька область - 5232 випадки;

Черкаська область - 783 випадки;

Чернігівська область - 628 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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16 07 2020 09:53
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