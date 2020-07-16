В Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2221 випадок;
Волинська область - 3147 випадків;
Дніпропетровська область - 1163 випадки;
Донецька область - 776 випадків;
Житомирська область - 1569 випадків;
Закарпатська область - 4166 випадків;
Запорізька область - 642 випадки;
Івано-Франківська область - 3242 випадки;
Кіровоградська область - 675 випадків;
м. Київ - 6613 випадків;
Київська область - 3144 випадки;
Львівська область - 7622 випадки;
Луганська область - 98 випадків;
Миколаївська область - 498 випадків;
Одеська область - 2375 випадків;
Полтавська область - 343 випадки;
Рівненська область - 4852 випадки;
Сумська область - 348 випадків;
Тернопільська область - 2337 випадків;
Харківська область - 2845 випадків;
Херсонська область - 206 випадків;
Хмельницька область - 930 випадків;
Чернівецька область - 5232 випадки;
Черкаська область - 783 випадки;
Чернігівська область - 628 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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