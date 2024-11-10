Успіхи росії на фронті не виправдовують її людських і матеріальних втрат – ISW

Втрати у жовтні "сягнули нового максимуму".

Останні два місяці армія рф серйозно просунулася та захопила найбільшу за площею територію за останні два роки війни, однак росіяни зазнають таких колосальних втрат, що нікяі успіхи їх не виправдовують і кремль не може зазнавати цих втрат постійно.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, армія ра втратила майже 200 танків, 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Проте ворог захопив приблизно 1500 квадратних км території України.

Міністр оборони Британії Джон Гілі в інтерв'ю виданню The Telegraph 9 листопада заявив, що за оцінками британської військової розвідки, російські втрати у жовтні "сягнули нового максимуму".

Середньодобові втрати російських військ у жовтні становили 1345 військовослужбовців на день або близько 41 980 загиблих.

Міноборони Британії також повідомляло, що у вересні цього року російські війська зазнали рекордно високих середньодобових втрат - 1271 військовослужбовець на день, або близько 38 130 жертв.

В звіті ISW написано, що за останні два місяці російські війська втратили приблизно 80 110 солдатів, а це на 20 тисяч більше, ніж війська США за майже 20 років операцій в Іраку та Афганістані.

Крім того, нідерландський сайт розвідки Oryx має дані, які вказують на те, що у вересні та жовтні російські війська також втратили 197 танків, 661 бронетранспортер і 65 артилерійських систем калібром понад 100 мм по всій лінії фронту.

В обмін них, російські війська за останні два місяці захопили та відвоювали загалом 1517 км2 на території України і в Курській області.

За останні два місяці армія рф активізували наступальні операції біля Куп'янська Харківської області, а також Селидового, Курахового і Вугледара Донецької області. Їм вдалося просунутися трохи далі, ніж за всі останні два роки.

Також росіяни захопили Вугледар і Селидове, але ще не досягли оперативно значущих успіхів, оскільки просунулися здебільшого по відкритих полях і невеликих населених пунктах.

"Якщо Збройні сили України не зупинять ці наступальні операції, російські війська зрештою досягнуть оперативно значущих успіхів. Однак військові РФ не можуть зазнавати таких втрат нескінченно довго, особливо для таких обмежених перемог. ISW раніше наводив дані, які вказують на те, що російські війська лише у Покровському районі з жовтня 2023 року втратили щонайменше п'ять дивізій бронетехніки і танків", - йдеться у звіті.