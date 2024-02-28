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ПОЛІТИКА

Успішна боротьба України з росією є випробуванням нашої епохи – МЗС Британії

28 лютого 2024, 18:37
Успішна боротьба України з росією є випробуванням нашої епохи – МЗС Британії
Фото: з вільного доступу
"І ми можемо зробити ще більше. Це означає, що ми використовуємо санкції, щоб зупинити бізнес, який фінансує військову машину путіна".

Забезпечення України для її успіху у протистоянні росії є найбілішим випробуванням нашого покоління.

Про це заявив державний міністр у міністерстві закордонних справ Великої Британії Ендрю Мітчел, пише The Guardian.

Мітчел нагадав, що за останні місяці російський диктатор путін відправив близько 50 000 молодих росіян на смерть, щоб взяти Авдіївку. Тому необхідно зробити все можливе для того, щоб він в решті решт зазнав поразки.

"Це багато говорить про цього неоімперіалістичного хулігана, який все ще вперто продовжує, попри ціну для України і його власного народу. Ми повинні й зробимо все можливе, щоб він зазнав поразки, бо це найбільше випробування для нашого покоління", - сказав Мітчелл.

За його словами, вже на зустрічі міністрів закордонних справ G20 було ясно, що ілюзій щодо того, що робить росія, не залишилося. Тоді ж ООН і Великобританія підкреслили, наскільки небезпечними є дії путіна для всього світу. Саме тому ЄС погодив багаторічний пакет фінансування у розмірі 50 мільярдів євро для України, а Німеччина подвоїла свою військову допомогу.

"І ми можемо зробити ще більше. Це означає, що ми використовуємо санкції, щоб зупинити бізнес, який фінансує військову машину путіна, і залучаємо інші країни робити те ж саме. Використовувати всі законні шляхи для використання підсанкційних російських активів у країнах G7 для підтримки України та працювати з партнерами для досягнення цієї мети", - підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що Британія надасть Україні боєприпаси на понад $300 млн.

Британіяпідтримка України

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