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Позаштатним радником Зеленського став Устенко

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Устенка своїм позаштатним радником
Текст указу оприлюднено на сайті глави держави.
Позаштатним радником Зеленського став Устенко Олег Устенко. Фото: glavcom.ua

"Призначити Устенка Олега Леонідовича радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі на сайті президента, інформують в "Укрінформ".

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Зеленського Олег Устенко був його радником з макроекономічної політики.

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28 05 2019 17:02
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