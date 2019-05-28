Позаштатним радником Зеленського став Устенко Президент Володимир Зеленський призначив Олега Устенка своїм позаштатним радником

Текст указу оприлюднено на сайті глави держави.

Олег Устенко. Фото: glavcom.ua

"Призначити Устенка Олега Леонідовича радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі на сайті президента, інформують в "Укрінформ". Як відомо, під час передвиборчої кампанії Зеленського Олег Устенко був його радником з макроекономічної політики. Читайте також: Зеленський призначив заступника глави Адміністрації президента

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію