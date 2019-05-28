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Позаштатним радником Зеленського став Устенко
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Устенка своїм позаштатним радником
Олег Устенко. Фото: glavcom.ua
"Призначити Устенка Олега Леонідовича радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі на сайті президента, інформують в "Укрінформ".
Як відомо, під час передвиборчої кампанії Зеленського Олег Устенко був його радником з макроекономічної політики.
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28 05 2019 17:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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