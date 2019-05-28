Зеленський призначив заступника глави Адміністрації президента Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука

Відповідний указ від 28 травня оприлюднено на сайті глави держави.

Володимир Зеленський

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