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Зеленський призначив заступника глави Адміністрації президента
Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука
Володимир Зеленський
"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником глави Адміністрації президента України", – йдеться в документі, на сайті президента, інформують в "УП".
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28 05 2019 16:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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