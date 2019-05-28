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Зеленський призначив заступника глави Адміністрації президента

Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука
Відповідний указ від 28 травня оприлюднено на сайті глави держави.
Зеленський призначив заступника глави Адміністрації президента Володимир Зеленський

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником глави Адміністрації президента України", – йдеться в документі, на сайті президента, інформують в "УП".

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28 05 2019 16:33
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