Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Український чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найсильніших боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

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Свій рейтинг оновило авторитетне видання The Ring. Усик же став другим після Майка Тайсона, який очолив рейтинг The Ring серед боксерів хевівейту. Відзначимо, що перемога над Джошуа у реванші принесла Олександру вакантний пояс The Ring, яким володів Тайсон Ф'юрі. У спину Олександру "дихає" Наоя Іноуе з Японії. Трійку найкращих замкнув американець Теренс Кроуфорд. Топ-10 рейтингу боксерів за версією The Ring: 1. Олександр Усик 2. Наоя Іноуе 3. Теренс Кроуфорд 4. Еррол Спенс 5. Сауль Альварес 6. Василь Ломаченко 7. Дмітрій Бівол 8. Джош Тейлор 9. Джермелл Чарло 10. Артур Бетербієв Нагадаємо, що 21 серпня Усик переміг Джошуа у бою за статус чемпіона світу.

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