RSS
НОВИНИ

Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Український чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найсильніших боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу Фото: з вільних джерел

Свій рейтинг оновило авторитетне видання The Ring.

Усик же став другим після Майка Тайсона, який очолив рейтинг The Ring серед боксерів хевівейту. Відзначимо, що перемога над Джошуа у реванші принесла Олександру вакантний пояс The Ring, яким володів Тайсон Ф'юрі.

У спину Олександру "дихає" Наоя Іноуе з Японії. Трійку найкращих замкнув американець Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтингу боксерів за версією The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Еррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Василь Ломаченко

7. Дмітрій Бівол

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Артур Бетербієв

Нагадаємо, що 21 серпня Усик переміг Джошуа у бою за статус чемпіона світу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2022 19:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.