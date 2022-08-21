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Усик переміг Джошуа у бою за статус чемпіона світу

Олександр Усик зійшовся з Ентоні Джошуа в матчі-реванші за п'ять поясів. На кону стояли титули WBO, WBA Super, IBF і IBO, які українець відібрав у британця минулого року.
Усик переміг Джошуа у бою за статус чемпіона світу Джерело: hromadske.ua

Також спортсмени билися за титул чемпіона за версією журналу The Ring, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Про це пише sport.ua

Цей двобій Усика з Джошуа відбувся за 11 місяців після їхнього першого бою. Він завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів і став головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring. Британець скористався своїм правом на реванш, тож відбувся титульний захист.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 з них нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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21 08 2022 04:00
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