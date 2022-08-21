Усик переміг Джошуа у бою за статус чемпіона світу

Олександр Усик зійшовся з Ентоні Джошуа в матчі-реванші за п'ять поясів. На кону стояли титули WBO, WBA Super, IBF і IBO, які українець відібрав у британця минулого року.

Також спортсмени билися за титул чемпіона за версією журналу The Ring, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Про це пише sport.ua

Цей двобій Усика з Джошуа відбувся за 11 місяців після їхнього першого бою. Він завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів і став головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring. Британець скористався своїм правом на реванш, тож відбувся титульний захист.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 з них нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.