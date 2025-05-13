Усик оцінив прогрес Дюбуа: думка експертів на майбутній реванш

Олександр Усик та Даніел Дюбуа знову зійдуться в рингу, і цього разу на кону — абсолют у надважкій вазі. Їхній реванш заплановано на 19 липня на "Уемблі", і пристрасті розпалюються не лише серед фанатів, а й у самому таборі бійців. Українець, який уже одного разу переміг британця, цього разу зіткнеться з іншим Дюбуа — сильнішим, витривалішим і технічнішим. Для тих, хто вірить у впевнене повторення тріумфу, саме час поставить ставку на Усика — аналітики вже визначили фаворита.

Усик бачить новий рівень суперника

Олександр Усик добре знайомий із Даніелем Дюбуа — у серпні 2023 року саме він зупинив британця технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Проте з того часу картина суттєво змінилась. Після першої поразки Дюбуа не лише повернувся на ринг, а й провів низку показових боїв, включно з достроковою перемогою над Ентоні Джошуа.

Аналітики зазначають: британець встиг переграти сумніви на свою користь, оновив стиль та показав психологічну стабільність у складних поєдинках. Усик, хоч і не робив публічних заяв щодо деталей прогресу суперника, погодився на реванш — і це вже свідчить про серйозне ставлення до оновленого Дюбуа.

Реванш з дюбуа: чому все буде інакше

У попередньому бою українець повністю контролював темп, тримав дистанцію та нейтралізував спроби британця атакувати. Та зараз умови інші: реванш відбудеться на «Уемблі», при повному стадіоні фанатів Дюбуа, з новим розкладом поясів і додатковим тиском на обох. До того ж змінилися ключові обставини бою:

Місце проведення — тепер ринг буде на території суперника;

Пояс IBF — більше не в Усика, що збільшує мотивацію повернути абсолют;

Форма Дюбуа — посилена серією перемог над топ-суперниками;

Підтримка арени — десятки тисяч британців створять потужний моральний тиск.

Олександр Усик уже не є володарем усіх чотирьох титулів — пояс IBF автоматично перейшов до британця після затримки обов’язкового захисту. У цьому контексті реванш набуває особливого значення: на кону не лише збереження статусу лідера, а й повернення втраченого титулу.

Очевидно, що команда українця не розцінює цей бій як формальність. Враховуючи новий імпульс у кар'єрі суперника, реванш обіцяє бути інтенсивнішим. Фаворитом лишається Усик, але не з таким відривом, як у 2023-му.

Експерти вказали на сильні сторони українця

Хоча Усик утримується від гучних прогнозів, аналітики уже виділили кілька чинників, що можуть відіграти вирішальну роль у повторному протистоянні. Вони проаналізували попередній бій, форму обох боксерів і відзначили саме ті елементи, які найбільше впливатимуть на перебіг реваншу:

Технічна універсальність — Усик адаптується до суперника, змінюючи ритм і кут атаки. Витривалість — українець стабільно тримає темп протягом усіх 12 раундів. Робота ніг — один із ключових компонентів, завдяки якому Дюбуа у першому бою не міг нав’язати ближній бій. Досвід у чемпіонських боях — Усик провів більше складних титульних зустрічей, що дає йому перевагу в критичні моменти. Психологічна стабільність — жоден із суперників не зміг зламати українця морально або фізично.

Саме завдяки цим якостям фаворитом реваншу, за версією букмекерів, залишається Усик. На його перемогу Favbet пропонує коефіцієнт 1.20, тоді як тріумф Дюбуа оцінюють у 4.33. Такий розклад підкреслює аналітичну впевненість у перевазі українця, хоч і не з таким розривом, як це було перед першим поєдинком.

Наступний бій може стати вирішальним

Попри гучну перемогу над Тайсоном Ф’юрі та підтверджений статус одного з найкращих у світі, Усик не розслабляється. У медіа він уникає гучних фраз, концентруючись на роботі. Реванш із Дюбуа — це виклик, у якому не можна помилятися.

Враховуючи зміну позицій у рейтингах, потенційну домовленість про третій бій із Ф’юрі та інтерес до зустрічі з Джошуа, цей поєдинок може стати визначальним не лише для статусу Усика, а й для загальної архітектури дивізіону.