Усик відмовився від боїв із російськими боксерами

Причини такого рішення Усик розкрив у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram. Боксер не хоче, щоб спортивне протистояння переходило в політичну площину

Український боксер Олександр Усик відмовився проводити бій із росіянином Андрієм Федосовим, який міг стати першим суперником українця в суперважкій вазі.

"Була інформація, що суперником стане Андрій Федосов. Ні. Він не буде моїм суперником. Чому? Ще перед цим обговорювали, що опонентом буде Олександр Повєткін... Я говорив, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, тому що це обов'язково переведуть в політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно", - сказав Усик.

Боксер додав, що нормально ставиться до російських спортсменів та їхніх сімей і не хоче "цього бруду, який буде литися з обох сторін".

Нагадаємо, що на початку червня 2019 року Всесвітня боксерська рада позбавила українського боксера Олександра Усика пояса чемпіона світу в першій важкій вазі у зв’язку з його дебютом у супертяжах.

Раніше Усик оголосив про те, що відмовляється від титулу WBA у першій важкій вазі і не захищатиме його у бою проти росіянина Дениса Лебедєва, оскільки піднімається в супертяжі.