Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Усик відмовився від боїв із російськими боксерами

Причини такого рішення Усик розкрив у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram. Боксер не хоче, щоб спортивне протистояння переходило в політичну площину
Український боксер Олександр Усик відмовився проводити бій із росіянином Андрієм Федосовим, який міг стати першим суперником українця в суперважкій вазі.
Усик відмовився від боїв із російськими боксерами Фото: ria.ru

"Була інформація, що суперником стане Андрій Федосов. Ні. Він не буде моїм суперником. Чому? Ще перед цим обговорювали, що опонентом буде Олександр Повєткін... Я говорив, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, тому що це обов'язково переведуть в політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно", - сказав Усик.

Боксер додав, що нормально ставиться до російських спортсменів та їхніх сімей і не хоче "цього бруду, який буде литися з обох сторін".

Нагадаємо, що на початку червня 2019 року Всесвітня боксерська рада позбавила українського боксера Олександра Усика пояса чемпіона світу в першій важкій вазі у зв’язку з його дебютом у супертяжах.

Раніше Усик оголосив про те, що відмовляється від титулу WBA у першій важкій вазі і не захищатиме його у бою проти росіянина Дениса Лебедєва, оскільки піднімається в супертяжі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2019 15:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.