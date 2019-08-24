Усик відмовився від боїв із російськими боксерами
"Була інформація, що суперником стане Андрій Федосов. Ні. Він не буде моїм суперником. Чому? Ще перед цим обговорювали, що опонентом буде Олександр Повєткін... Я говорив, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, тому що це обов'язково переведуть в політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно", - сказав Усик.
Боксер додав, що нормально ставиться до російських спортсменів та їхніх сімей і не хоче "цього бруду, який буде литися з обох сторін".
Нагадаємо, що на початку червня 2019 року Всесвітня боксерська рада позбавила українського боксера Олександра Усика пояса чемпіона світу в першій важкій вазі у зв’язку з його дебютом у супертяжах.
Раніше Усик оголосив про те, що відмовляється від титулу WBA у першій важкій вазі і не захищатиме його у бою проти росіянина Дениса Лебедєва, оскільки піднімається в супертяжі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн