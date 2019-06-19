УЦОЯО оприлюднив порогові бали тестів з іноземних мов і біології
"Відбулося друге засідання експертної комісії при УЦОЯО для визначенням порогу "склав/не склав". Було визначено граничний бал для тестів з англійської, німецької, французької, іспанської мов, біології. Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 19 тестовим балам, з біології - 23", - повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.
Серед школярів, які проходили тест, поріг "склав/не склав" подолали: з англійської мови - 87,3% учасників, з німецької - 79,4%, французької - 87,7%, іспанської - 83,3%, з біології - 91%.
Поріг "склав/не склав" - це мінімальна кількість тестових балів, яку повинен набрати учасник ЗНО, щоб отримати оцінку в шкалі 100-200 балів. Це дає вступнику право брати участь у конкурсному відборі у вищі навчальні заклади.
Нагадаємо, що порогові бали ЗНО 2019 склав/не склав з математики, фізики, української мови та літератури – визначено.
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