Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

УЦОЯО оприлюднив порогові бали тестів з іноземних мов і біології

Іноземні мови здали понад 79% абітурієнтів, біологію - 91%
Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови здали 87,3% абітурієнтів.
УЦОЯО оприлюднив порогові бали тестів з іноземних мов і біології Фото: akcent.org.ua

"Відбулося друге засідання експертної комісії при УЦОЯО для визначенням порогу "склав/не склав". Було визначено граничний бал для тестів з англійської, німецької, французької, іспанської мов, біології. Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 19 тестовим балам, з біології - 23", - повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

Серед школярів, які проходили тест, поріг "склав/не склав" подолали: з англійської мови - 87,3% учасників, з німецької - 79,4%, французької - 87,7%, іспанської - 83,3%, з біології - 91%.

Поріг "склав/не склав" - це мінімальна кількість тестових балів, яку повинен набрати учасник ЗНО, щоб отримати оцінку в шкалі 100-200 балів. Це дає вступнику право брати участь у конкурсному відборі у вищі навчальні заклади.

Нагадаємо, що порогові бали ЗНО 2019 склав/не склав з математики, фізики, української мови та літератури – визначено.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2019 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.