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УЦОЯО визначив граничні бали з хімії, географії та історії

Поріг "склав/не склав" подолали 84% і більше учасників оцінювання
Центр оцінювання якості освіти встановив граничні бали "склав/не склав" для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання - історії України, географії та хімії.
УЦОЯО визначив граничні бали з хімії, географії та історії Фото: vestnik.in.ua

За результатами обговорень комісія визначила такі граничні бали: історія України - 27; географія - 26; хімія - 16, повідомляє LB.ua.

Від загальної кількості учасників тестування поріг "склав/не склав" з цих предметів подолали: з історії України - 84% учасників; з географії - 89,57%, з хімії - 86%.

Вже завтра, 22 червня, на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Наступного тижня будуть опубліковані відомості про результати випускної атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Нагадаємо, що порогові бали ЗНО 2019 склав/не склав з математики, фізики, української мови та літератури – визначено.

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21 06 2019 17:16
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