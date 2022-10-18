Увосьме з початку війни - Рада змінила цьогорічний бюджет

Військові видатки збільшено на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозиченнь (у т.ч. "друк")

Фото: newskraine.com.ua

Верховна Рада в черговий раз змінила Бюджет-2022. повідомив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради України Ярослав Желєзняк в Telegram . Про це Депутати збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк"). Відповідний закон №8126 прийнято 318 голосами нардепів. Желєзняк розписав видатки за напрямками: Міноборони - на 365,2 млрд грн

МВС - на 12,9 млрд грн

СБУ - на 3,7 млрд грн

ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн

Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн

УДО - на 600 млн грн

Служба зовнішньої розвідки 45 млн грн Як писав iPress, за підсумками січня-серпня 2022 року видаткова частина держбюджету України становила 1,6 трлн грн. При цьому майже половина коштів була спрямована на фінансування оборони та безпеки країни – 47,3%.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію