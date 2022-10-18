НОВИНИВійськові видатки збільшено на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозиченнь (у т.ч. "друк")Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Увосьме з початку війни - Рада змінила цьогорічний бюджет
Фото: newskraine.com.ua
Верховна Рада в черговий раз змінила Бюджет-2022.
Про це повідомив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради України Ярослав Желєзняк в Telegram.
Депутати збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк").
Відповідний закон №8126 прийнято 318 голосами нардепів.
Желєзняк розписав видатки за напрямками:
- Міноборони - на 365,2 млрд грн
- МВС - на 12,9 млрд грн
- СБУ - на 3,7 млрд грн
- ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн
- Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн
- УДО - на 600 млн грн
- Служба зовнішньої розвідки 45 млн грн
Як писав iPress, за підсумками січня-серпня 2022 року видаткова частина держбюджету України становила 1,6 трлн грн. При цьому майже половина коштів була спрямована на фінансування оборони та безпеки країни – 47,3%.
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18 10 2022 13:50 МЕДІА
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