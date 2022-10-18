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Увосьме з початку війни - Рада змінила цьогорічний бюджет

Військові видатки збільшено на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозиченнь (у т.ч. "друк")
Увосьме з початку війни - Рада змінила цьогорічний бюджет Фото: newskraine.com.ua
Верховна Рада в черговий раз змінила Бюджет-2022.
 
Про це повідомив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради України Ярослав Желєзняк в Telegram.
 
Депутати збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк"). 
 
Відповідний закон №8126 прийнято 318 голосами нардепів.
 
Желєзняк розписав видатки за напрямками:
 
  • Міноборони - на 365,2 млрд грн
  • МВС - на 12,9 млрд грн
  • СБУ - на 3,7 млрд грн
  • ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн
  • Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн
  • УДО -  на 600 млн грн
  • Служба зовнішньої розвідки 45 млн грн

 

Як писав iPress, за підсумками січня-серпня 2022 року видаткова частина держбюджету України становила 1,6 трлн грн. При цьому майже половина коштів була спрямована на фінансування оборони та безпеки країни – 47,3%. 

 
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18 10 2022 13:50
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