НОВИНИДепутат розповів на що витратили ці коштиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Витрати держбюджету України з початку року сягнули 1,6 трлн грн
Фото:lb.ua
За підсумками січня-серпня 2022 року видаткова частина держбюджету України становила 1,6 трлн грн. При цьому майже половина коштів була спрямована на фінансування оборони та безпеки країни – 47,3%.
Про це повідомив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради України Ярослав Желєзняк в Telegram.
Крім того, з 1 січня до 1 вересня 18,2% від зазначеної суми направили на соціальне забезпечення, 11% – на освіту, 9,7% – загальнодержавні функції, 7,7% – охорону здоров'я, 3,6% – економічну діяльність, 1,3% – культуру та спорт, 1,2% – ЖКГ, 0,2% – екологію.
Як повідомлялося, 14 вересня 2022 року в Верховній Раді було зареєстровано проект бюджету на 2023 рік. Головними пріоритетами документу мають стати армія та соціальні програми.
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30 09 2022 10:56 МЕДІА
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