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Ув'язнили піротехніка, що готував "вибуховий" держпереворот у регіонах

"У складі угруповання одесит займався виготовленням вибухових пристроїв для вчинення диверсій"
Приморський районний суд Одеси посадив на 7 років і 8 місяців місцевого диверсанта, який готував теракти з метою захоплення влади в південних регіонах України.
Ув Фото:СБУ

Спецслужба встановила, що у 2015 році одесит приєднався до диверсійно-терористичної групи, яка діяла на території Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"У складі угруповання одесит займався виготовленням вибухових пристроїв для вчинення диверсій. За задумом зловмисників знищення стратегічно важливих об`єктів критичної інфраструктури мало призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації та сприяти захопленню терористами влади в регіонах", - інформують в СБУ.


Фото:СБУ

За даними правоохоронців, вони затримали учасників угруповання влітку 2015 року. Під час обшуків в гаражі диверсантів вилучили велику кількість зброї і боєприпасів, а також саморобний вибуховий пристрій з електричним детонатором, призначений для теракту в Миколаєві.

"За висновками експертів деталі пристрою ідентичні тим, що використовувалися у вибухівці при здійсненні терактів на одеській залізниці у квітні-червні 2015 року", - зазначають у спецслужбі.

Як повідомляють в СБУ, вирок щодо одесита вже набув законної сили, наразі триває судовий розгляд стосовно п’яти інших учасників угруповання.


Фото:СБУ

Нагадаємо, що під час розмінування території біля насосної станції в Донецькій області загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє – поранені.

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15 04 2019 14:36
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