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УЄФА відкрив справу стосовно збірної України після матчу з Сербією

Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганого освітлення арени
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу щодо збірної України через поведінку уболівальників на матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Сербією.
УЄФА відкрив справу стосовно збірної України після матчу з Сербією Ілюстрація: uefa.com

Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганого освітлення арени, повідомляє Трибуна.

Усі вищезгадані порушення 18 липня розгляне дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, що матч пройшов 7 червня на "Арені Львів". Українці розгромили сербів - 5:0.

 

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13 06 2019 22:23
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