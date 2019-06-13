УЄФА відкрив справу стосовно збірної України після матчу з Сербією Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганого освітлення арени

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу щодо збірної України через поведінку уболівальників на матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Сербією.

Ілюстрація: uefa.com

Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганого освітлення арени, повідомляє Трибуна. Усі вищезгадані порушення 18 липня розгляне дисциплінарний комітет УЄФА. Нагадаємо, що матч пройшов 7 червня на "Арені Львів". Українці розгромили сербів - 5:0.

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