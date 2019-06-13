СПОРТ НОВИНИСоюз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу щодо збірної України через поведінку уболівальників на матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Сербією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УЄФА відкрив справу стосовно збірної України після матчу з Сербією
Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганого освітлення арени
Ілюстрація: uefa.com
Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокуванні сходових проходів і поганого освітлення арени, повідомляє Трибуна.
Усі вищезгадані порушення 18 липня розгляне дисциплінарний комітет УЄФА.
Нагадаємо, що матч пройшов 7 червня на "Арені Львів". Українці розгромили сербів - 5:0.
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