Збірна України розгромила Сербію у відборі на Євро-2020, - ВІДЕО
Голи у ворота суперника забили Віктор Циганков, 26, 28, Євген Коноплянка, 46, 75 і Роман Яремчук, 59.
Для головної команди країни поточний поєдинок став 17-м у Львові. За цю кількість зіграних матчів було здобуто 15 перемог і 2 поєдинки зведено внічию.
В іншому поєдинку відбірної групи В збірна Литви у Вільнюсі в меншості зіграла внічию з командою Люксембурга - 1:1.
Наступний матч у кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе також у Львові. 10 червня підопічні Шевченка зустрінуться зі збірною Люксембурга.
Турнірне становище: Україна - 7 очок (після 3-х ігор), Люксембург - 4 (3), Португалія - 2 (2), Сербія - 1 (2), Литва - 1 (2).
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