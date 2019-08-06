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Збірна України розгромила Сербію у відборі на Євро-2020, - ВІДЕО

Підопічні Андрія Шевченка у Львові виграли з рахунком 5:0
У Львові завершився поєдинок 3-го туру відбору до Євро-2020 між збірними України і Сербії. Підопічні Андрія Шевченка здобули впевнену перемогу - 5:0.
Збірна України розгромила Сербію у відборі на Євро-2020, - ВІДЕО

Голи у ворота суперника забили Віктор Циганков, 26, 28, Євген Коноплянка, 46, 75 і Роман Яремчук, 59.

Для головної команди країни поточний поєдинок став 17-м у Львові. За цю кількість зіграних матчів було здобуто 15 перемог і 2 поєдинки зведено внічию.

В іншому поєдинку відбірної групи В збірна Литви у Вільнюсі в меншості зіграла внічию з командою Люксембурга - 1:1.

Наступний матч у кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе також у Львові. 10 червня підопічні Шевченка зустрінуться зі збірною Люксембурга.

Турнірне становище: Україна - 7 очок (після 3-х ігор), Люксембург - 4 (3), Португалія - 2 (2), Сербія - 1 (2), Литва - 1 (2).

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08 06 2019 00:05
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