Укрзалізниця повідомила про зміни в русі потягів до Європи через повені

Це не стосуватиметься напрямків до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта і Захоні.

Окремі маршрути перенесені або скасовані через повені у Центральній Європі.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram-каналі.

"Рейс Прага - Перемишль - Прага поки що закритий, але зранку - в залежності від ситуації - можливе відновлення обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави. З фінальним рішенням чеського перевізника варто почекати ранку", - йдеться в дописі.

Перевізник заявив, що рейс Відень - Київ - Відень продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт.

Рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт - Чоп - Будапешт.

Рейс Прага - Перемишль - Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву.

Рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

В Укрзалізниці додали, що з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп - Будапешт і 644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер.

Разом тим, всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

Нагадаємо, що вчора, 16 вересня, Польща ввела режим надзвичайного стану через повені.