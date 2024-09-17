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Укрзалізниця повідомила про зміни в русі потягів до Європи через повені

17 вересня 2024, 11:02
Укрзалізниця повідомила про зміни в русі потягів до Європи через повені
Це не стосуватиметься напрямків до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта і Захоні.

Окремі маршрути перенесені або скасовані через повені у Центральній Європі. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram-каналі.

"Рейс Прага - Перемишль - Прага поки що закритий, але зранку - в залежності від ситуації - можливе відновлення обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду до Острави. З фінальним рішенням чеського перевізника варто почекати ранку", - йдеться в дописі. 

Перевізник заявив, що рейс Відень - Київ - Відень продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт. 

Рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує як Будапешт - Чоп - Будапешт. 

Рейс Прага - Перемишль - Прага відновлюється обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву. 

Рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням. 

В Укрзалізниці додали, що з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп - Будапешт і 644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер.

Разом  тим, всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом.

Нагадаємо, що вчора, 16 вересня, Польща ввела режим надзвичайного стану через повені.

 

ЄвропаУкрзалізницяПовіньрух

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