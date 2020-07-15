"УЗ" відновила курсування майже половини поїздів
"Укрзалізниця" уже відновила близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину - уже курсують 65 поїздів далекого сполучення та 700 приміських.
Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, зазначає "Економічна правда".
За його словами, вже курсує 59% поїздів далекого сполучення та 46% приміських поїздів.
"Залізниця поступово повертається до обсягів руху, які були до карантинних обмежень. Так, за два місяці після відновлення руху практично всі регіони України мають залізничне сполучення. Подальше відновлення пасажирського руху залежить від епідемічної ситуації в країні та відповідних рішень компетентних органів", - сказав Юрик.
"Вдягайте маски, дотримуйтеся соціальної дистанції та дезінфікуйте руки. Від цього залежить подальший розвиток ситуації з поширенням інфекції та інтенсивність відновлення залізничного сполучення", - додав він.
Зазначається, що рішення щодо відкриття пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій. Після чого відповідні пропозиції надаються Укрзалізниці для призначення нових поїздів.
Нгадаємо, що УЗ готова повністю відновити пасажирське сполучення в серпні
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