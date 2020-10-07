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УЗ готова повністю відновити пасажирське сполучення в серпні

Для повного відновлення залізничного сполучення необхідно поліпшення епідситуації в країні
"Укрзалізниця" готова повністю відновити пасажирське залізничне сполучення вже в серпні. Для цього необхідно поліпшення епідемічної ситуації в Україні.
УЗ готова повністю відновити пасажирське сполучення в серпні Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає РБК - Україна.

За словами виконуючого обов'язки голови правління УЗ Івана Юрика, зараз вже відновлено рух третини поїздів далекого прямування і електричок.

"Зараз в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань коронавірусом піде на спад, і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні", - сказав Юрик.

Також він зазначив, що найближчим часом на Київському залізничному вокзалі будуть інфрачервоні системи скринінгу температури. Пізніше такі системи можуть бути встановлені і на вокзалі у Львові.

enlightened Нагадаємо, при проїзді в поїздах всі пасажири повинні перебувати в масках, а також пройти термоскрининг. Крім цього пасажирам рекомендують зменшити своє пересування по вагонах. Також у поїздах поки не продаються напої та кондитерські вироби.

Зазначимо, що у середу, 8 липня, електричка сполученням Козача Лопань-Харків затрималася майже на годину через порушення карантину пасажирами. Люди відмовлялися одягати захисні маски.

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10 07 2020 13:00
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