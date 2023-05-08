Узбекистан оголосив про дострокові вибори президента

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв за результатами референдуму щодо внесення змін до Конституції оголосив дострокові президентські вибори.

Про це пише UPL24.

Після оновлення Конституції мають бути реформовані всі гілки влади, заявив чинний президент.

В цей же час оновлений Основний закон ставить перед президентом, парламентом, урядом нагальні політичні, соціальні і економічні завдання.

Нагадаємо, що Мірзійоєв керує Узбекистаном 7 років. Останні вибори президента відбулися в республіці 2021 року.

Згідно з прийнятими до Конституції поправками, у разі призначення президентом дострокових виборів вони мають бути проведені протягом 2-ох місяців.

В кінці року уряд Узбекистану заявив, що "Газовий союз" з росією становить загрозу національним інтересам.