Узбекистан оголосив про дострокові вибори президента
Про це пише UPL24.
Після оновлення Конституції мають бути реформовані всі гілки влади, заявив чинний президент.
В цей же час оновлений Основний закон ставить перед президентом, парламентом, урядом нагальні політичні, соціальні і економічні завдання.
Нагадаємо, що Мірзійоєв керує Узбекистаном 7 років. Останні вибори президента відбулися в республіці 2021 року.
Згідно з прийнятими до Конституції поправками, у разі призначення президентом дострокових виборів вони мають бути проведені протягом 2-ох місяців.
В кінці року уряд Узбекистану заявив, що "Газовий союз" з росією становить загрозу національним інтересам.