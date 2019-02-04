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Уже 11 облгазів Фірташа оштрафували за завищені платіжки

Житомиргаз був оштрафований на 850 тис. грн
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ПАТ "Житомиргаз" за донарахування у платіжках на 850 тис. грн.
Уже 11 облгазів Фірташа оштрафували за завищені платіжки Фото: Getty Images

"Ліцензіатом застосовувалися коефіцієнти для приведення обсягів газу до стандартних умов у жовтні-грудні 2018 року", - зазначили у НКРЕКП, повідомляє "Укрінформ".

Житомиргаз був оштрафований на 850 тис. грн та зобов'язаний усунути порушення до 22 квітня 2019 року.

Раніше аналогічні штрафи уже були накладені на ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Волиньгаз", ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Закарпатгаз", ПАТ "Івано-Франківськгаз" та ПАТ "Харківгаз". Жоден з облгазів не погодився із санкціями НКРЕКП.

На черзі - ПАТ "Харківміськгаз", ПАТ "Миколаївгаз", ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Дніпрогаз", порушення яких будуть розглянуті на засіданні НКРЕКП 5 квітня.

Як повідомляє НАК "Нафтогаз України", один із зазначених облгазів - Харківміськгаз - усунув порушення самостійно.

"Харківміськгаз сам усунув порушення та за заявою споживача зробив перерахунок. Чи то 850 тисяч гривень не зайві чи вирішили законодавства не порушувати? Але це вже гарний початок", - написав у Facebook заступник голови департаменту з енергоефективності Нафтогазу Олексій Хабатюк.

Нагадаємо, що за результатами проведених перевірок Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала на 2,55 мільйони гривень трьох операторів газорозподільних мереж за невиконання рішення регулятора про заборону донарахувань у платіжках за газ.

 

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02 04 2019 17:59
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