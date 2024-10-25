Місяць тому система закінчила всі тестування.

У Вашингтоні готують систему РЕБ проти китайських і російських космічних супутників, яка буде запущена вже наступного року.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Система має назву L3Harris Technologies Inc., або відома як Meadowlands.

Вона є полегшеною, рухомою версією "системи зустрічного зв’язку", яка була оголошена робочою ще в 2020 році.

Однак нова модель може отримати оновлене програмне забезпечення і може глушити більше частот.

Станом на минулий місяць він завершив всі перевіркові тестування на системному рівні та наступного року можу бути запущений.

Компанія L3Harris Technologies отримала багаторічний контракт на $125 мільйонів на виробництво систем космічної електронної боротьби, які захищають військові операції США і бойовиків.

"Система Meadowlands матиме значні оновлення з точки зору технічної продуктивності та спрощеної логістики для розгортання та підтримки... L3Harris наразі завершив тестування верифікації, і програма готова до реалізації на початку наступного року", - заявили у компанії.

Подібну систему готує і Хельсинки: Фінляндія закупить обладнання для захисту від GPS-збоїв на €48 млн.