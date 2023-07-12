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ПОЛІТИКА

В адміністрації Байдена обговорюють можливість передачі Україні ATACMS – NYT

12 липня 2023, 09:03
В адміністрації Байдена обговорюють можливість передачі Україні ATACMS – NYT
джерело eadaily
Повідомляється, що ракети знаходяться на складах Пентагону в обмеженій кількості та зарезервовані для інших цілей.

В адміністрації президента США Джо Байдена проходять негласні обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS.

Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що ракети знаходяться на складах Пентагону в обмеженій кількості та зарезервовані для інших цілей.

"Двоє американських чиновників та один європейський розповіли про негласні дебати всередині адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти Україні навіть кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці", - йдеться у публікації.

При цьому в Пентагоні стверджують, що Україні нині не потрібні ATACMS, які могли б досягати тилу ворога, зокрема в росії та окупованому Криму.

За даними ЗМІ, як і Сполучені Штати, Франція також раніше виключала можливість надання Україні ракет більшої дальності через побоювання, що їх можна застосувати для поразки цілей на території рф, що призведе до ескалації конфлікту. Але вчора президент Еммануель Макрон оголосив, що Париж надасть ЗСУ ракети SCALP.

ATACMS – це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Уточнюється, що заява Франції про постачання своїх далекобійних ракет Києву може або посилити кампанію тиску на Білий дім, або, навпаки, послабити її тепер, коли Україна отримує ракети дальнього радіуса дії від інших країн.

СШАвійнаatacms

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