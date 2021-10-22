В аеропорту Дніпра почали будівництво нової злітно-посадкової смуги
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація, зазначає "Економічна правда".
Після завершення будівництва зміниться категорія аеродрому, там зможуть приймати більші літаки, зокрема Boeing 777 і Airbus A330.
Довжина нової смуги становитиме 3200 м, ширина - 45 м. На ній встановлять нове світлосигнальне і радіотехнічне обладнання. Також планується створити нову систему енергоживлення, потужне водовідведення та сучасні очисні споруди.
"Зараз йдуть підготовчі роботи до будівництва перону перед терміналом. На майданчику працює близько 40 одиниць техніки і близько сотні фахівців. З часом будемо нарощувати потужності", - зазначив керівник проєкту будівництва аеродрому від компанії Onur Construction International Джандан Тюмер.
Фото: Економічна правда
Паралельно приватний інвестор, компанія DCH Олександра Ярославського, працює над зведенням нового терміналу.
"Буде три будівлі: пасажирський термінал, VIP-термінал і адміністративно-побутовий комплекс", - заявив представник DCH Павло Прусак.
Планується, що щорічно аеропорт нарощуватиме пасажиропотік, максимально прогнозують до 4 млн осіб.
Роботи проводяться за рахунок державного бюджету за програмою "Велике будівництво".
Вартість проєкту, згідно зі звітом державної експертизи, становить 6,23 млрд грн.
У конкурсі в системі публічних торгів Prozorro Onur переміг з пропозицією в 5,64 млрд грн.
Термін будівництва - близько трьох років. На 2021 рік на будівництво аеродрому в Дніпрі уряд виділив 1,4 млрд грн.
Нагадаємо, що за січень-серпень 2021 року пасажиропотік через аеропорти України порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 65,7%, до 9,77 млн осіб.
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