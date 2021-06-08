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В аеропорту Львова в суботу відкриється центр вакцинації від COVID-19 - ОДА

Загалом у Львівській області функціонують 17 центрів вакцинації населення
Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України щодо гарантування безпеки осіб і збільшення кількості вакцинованих. Тут використовуватимуть вакцину Pfizer і CoronaVac.
В аеропорту Львова в суботу відкриється центр вакцинації від COVID-19 - ОДА Фото: pexels.com, cottonbro

У Міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького починаючи з 7 серпня здійснюватимуть вакцинацію від COVID-19 особам, які мають квиток на літак, повідомляє "Інтефакс-Україна" з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації.

"Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України щодо гарантування безпеки осіб і збільшення кількості вакцинованих. Тут використовуватимуть вакцину Pfizer і CoronaVac. У перспективі центр працюватиме цілодобово і для всіх охочих, за наявності попередньої реєстрації. Поки що ці моменти узгоджуються", - повідомив регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис у свою чергу заявив, що вакцинація має охопити якомога більшу кількість населення області.

"Це дуже серйозне питання, оскільки пандемія продовжує розвиватися, і ніхто не може передбачити її наступні етапи. Ми вже бачимо результати вакцинації: незначна кількість нових випадків, мінімальна кількість госпіталізованих. Кількість вакцинованого населення зростає щодня. Пандемія - це важке випробування для всіх, тому необхідно докласти максимум зусиль для її подолання", - наголосив він.

Загалом у Львівській області функціонують 17 центрів вакцинації населення. Станом на 5 серпня в області вакцинували 385 031 людину, з них 62 630 - у центрах вакцинації населення.

Нагадаємо, що в Україні принаймні перше щеплення проти коронавірусу зробили 3,6 млн людей

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06 08 2021 12:56
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