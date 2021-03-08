В Україні принаймні перше щеплення проти коронавірусу зробили 3,6 млн людей
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише "Громадське".
Вакцинацію здійснювали 751 мобільна бригада, 2 174 пунктів щеплень та 251 центр вакцинації. Найбільше щеплень зробили у Києві - 18 410, а також у Харківській (10 813) та Дніпропетровській областях (10 474).
Найменше вакцинували у Луганській (1 565) та Чернівецькій (1 675) областях.
Більшість щеплень робили вакцинами Pfizer (49 155) та Moderna (40 651). Також вакцинували препаратами CoronaVac (27 844) та AstraZeneca (7 511).
Загалом в Україні першу дозу отримали 3 669 511 людей, а повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози, - 2 088 433 людини. Загалом зробили вже понад 5,7 мільйона щеплень.
Нагадаємо, що американські законодавці опублікували доповідь із твердженням про походження COVID-19 з китайської лабора
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом