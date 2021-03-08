В Україні принаймні перше щеплення проти коронавірусу зробили 3,6 млн людей

За добу вакцинували 125 тисяч

В Україні вчора, 2 серпня, зробили 125 161 щеплення проти коронавірусу. Першу дозу отримали 70 344 людини, а повністю вакцинувалися - 54 817.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише "Громадське".

Вакцинацію здійснювали 751 мобільна бригада, 2 174 пунктів щеплень та 251 центр вакцинації. Найбільше щеплень зробили у Києві - 18 410, а також у Харківській (10 813) та Дніпропетровській областях (10 474).

Найменше вакцинували у Луганській (1 565) та Чернівецькій (1 675) областях.

Більшість щеплень робили вакцинами Pfizer (49 155) та Moderna (40 651). Також вакцинували препаратами CoronaVac (27 844) та AstraZeneca (7 511).

Загалом в Україні першу дозу отримали 3 669 511 людей, а повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози, - 2 088 433 людини. Загалом зробили вже понад 5,7 мільйона щеплень.

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