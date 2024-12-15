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В аеропорту Нью-Йорка закривали літні смуги через невідомий дрон

15 грудня 2024, 09:46
В аеропорту Нью-Йорка закривали літні смуги через невідомий дрон
Фото: portalnews24.com
Останніми днями в США заявляють про велику кількість невідомих безпілотників.

В міжнародному американського аеропорті "Стюарт" біля Нью-Йорка закривали злітно-посадкові смуги на годину через виявлений у цьому районі невідомий безпілотний літальний апарат. 

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Невідомий дрон виявила Федеральна авіаційна адміністрація ще в п'ятницю близько 21:30.

Пізніше в портовому управлінні Нью-Йорка і Нью-Джерсі розповіли, що закриття злітно-посадових смуг жодним чином не вплинула на роботу рейсів.

Губернаторка штату Нью-Йорка Кеті Хочул звернулася за федеральною допомогою після даного інциденту з дронами через інші випадків з фіксацією невідомих безпілотників з середини листопада, а в суботу вона висловила розчарування у своїй заяві та зазначила, що "це зайшло занадто далеко".

Губернаторка закликала Розвідувальний центр штату Нью-Йорк розслідувати інциденти з дронами, але разом з тим просила федеральний уряд зробити більше.

Також вона закликала Конгрес ухвалити Закон про безпеку і повторну авторизацію, який посилить нагляд FAA за дронами та надасть більше повноважень державним і місцевим правоохоронним органам для розслідування цієї діяльності.

Днями ми також писали, що невідомі дрони помітили над авіабазою "Рамштайн".

 

СШАНью-ЙоркДрон

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