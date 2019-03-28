В аеропорту Тель-Авіва змінили написання Kiev на Kyiv
"Ізраїль долучився до кампанії МЗС України #CorrectUA. Відтепер Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в місті Тель-Авів розпочав використання єдиної коректної назви української столиці - Kyiv", - повідомило посольство України в Ізраїлі.
Раніше найбільше летовище Канади - аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто - змінило транслітерацію українських міст відповідно до національного стандарту і тепер пише Kyiv замість Kiev.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ України 2 жовтня 2018 року розпочало онлайн-кампанію "#CorrectUA", у межах якої закликає іноземців писати назву міста Київ правильно (#KyivNotKiev). Написання уже змінили близько 10 аеропортів.
Зазначимо, українська авіакомпанія МАУ відмовляється виправити назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису та продовжуватиме використовувати зросійщений варіант Kiev.
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