В аеропорту Тель-Авіва змінили написання Kiev на Kyiv

У міжнародному аеропорту Тель-Авіва "Бен-Гуріон" змінили написання назви української столиці, замінивши Kiev на Kyiv.

"Ізраїль долучився до кампанії МЗС України #CorrectUA. Відтепер Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в місті Тель-Авів розпочав використання єдиної коректної назви української столиці - Kyiv", - повідомило посольство України в Ізраїлі.

Раніше найбільше летовище Канади - аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто - змінило транслітерацію українських міст відповідно до національного стандарту і тепер пише Kyiv замість Kiev.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України 2 жовтня 2018 року розпочало онлайн-кампанію "#CorrectUA", у межах якої закликає іноземців писати назву міста Київ правильно (#KyivNotKiev). Написання уже змінили близько 10 аеропортів.

Зазначимо, українська авіакомпанія МАУ відмовляється виправити назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису та продовжуватиме використовувати зросійщений варіант Kiev.