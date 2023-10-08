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В Афганістані через землетрус загинуло 2000 людей

08 жовтня 2023, 09:02
В Афганістані через землетрус загинуло 2000 людей
Число жертв землетрусу на заході Афганістану перевищило 2000 осіб, сотні під завалами.

Зруйновано близько 6 сіл у західній провінції Герат.

Про це повідомляє ВВС.

Начальник управління з ліквідації наслідків стихійних лих провінції Моса Ашарі розказав, що наразі зареєстровано більше 1000 постраждалих жінок, дітей і людей похилого віку, і близько 120 осіб загинули.

"Багато будівель пошкоджено, люди опинилися під завалами, і сталося щонайменше три потужних поштовхи. Ті, хто вижив, описували свій жах, коли офісні будівлі спочатку затряслися, а потім обвалилися навколо них", - пише видання. 

Раніше ми повідомляли, що в Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей.

 

Афганістанземлетрус

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