В Афганістані через землетрус загинуло 2000 людей
Зруйновано близько 6 сіл у західній провінції Герат.
Про це повідомляє ВВС.
Начальник управління з ліквідації наслідків стихійних лих провінції Моса Ашарі розказав, що наразі зареєстровано більше 1000 постраждалих жінок, дітей і людей похилого віку, і близько 120 осіб загинули.
"Багато будівель пошкоджено, люди опинилися під завалами, і сталося щонайменше три потужних поштовхи. Ті, хто вижив, описували свій жах, коли офісні будівлі спочатку затряслися, а потім обвалилися навколо них", - пише видання.
Раніше ми повідомляли, що в Марокко стався потужний землетрус, загинули сотні людей.