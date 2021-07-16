В Афганістані вбили фоторепортера Reuters
Про це повідомили у Reuters, пише "Громадське".
Там вказують, що Сіддікуі працював журналістом з початку цього тижня, 12 липня, у складі афганського спецпідрозділу, що базується у південній провінції Кандагар.
Фото: Твіттер Danish Siddiqui
Журналіста, а також старшого афганського офіцера вбили під час перехресного бою між афганськими спецсилами та талібами в районі прикордонного переходу з Пакистаном. Афганські сили намагалися відбити атаку талібів на ринкову площу у населеному пункті Спін-Болдак.
"Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюючи з органами влади в регіоні", - заявили президент Reuters Майкл Фріденберг та головна редакторка Алессандра Галлоні.
Фото: Твіттер Pinarayi Vijayan
Що відомо про фоторепортера?
Даніш Сіддікуі працював у Reuters з 2010 року. Він висвітлював війни в Афганістані та Іраці, кризу біженців Рохінджа, протести в Гонконгу та землетруси в Непалі.
У 2018 році він був частиною команди фоторепортерів Reuters, які стали лауреатами Пулітцерівської премії в номінації "художня фотографія" за серію знімків, присвячених біженцям з рохінджа.
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