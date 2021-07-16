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В Афганістані вбили фоторепортера Reuters

У цей момент він висвітлював сутички між афганськими силами й талібами
Фотожурналіста агентства Reuters, лауреата Пулітцерівської премії 2018 року Даніша Сіддікуі вбили 16 липня, коли той висвітлював сутички між афганськими силами безпеки та представниками угрупування "Талібан" біля прикордонного переходу між Афганістаном та Пакистаном.
В Афганістані вбили фоторепортера Reuters Фото: gettyimages.com

Про це повідомили у Reuters, пише "Громадське".

Там вказують, що Сіддікуі працював журналістом з початку цього тижня, 12 липня, у складі афганського спецпідрозділу, що базується у південній провінції Кандагар.

Фото: Твіттер Danish Siddiqui

Журналіста, а також старшого афганського офіцера вбили під час перехресного бою між афганськими спецсилами та талібами в районі прикордонного переходу з Пакистаном. Афганські сили намагалися відбити атаку талібів на ринкову площу у населеному пункті Спін-Болдак.

"Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюючи з органами влади в регіоні", - заявили президент Reuters Майкл Фріденберг та головна редакторка Алессандра Галлоні.

Фото: Твіттер Pinarayi Vijayan

Що відомо про фоторепортера?

Даніш Сіддікуі працював у Reuters з 2010 року. Він висвітлював війни в Афганістані та Іраці, кризу біженців Рохінджа, протести в Гонконгу та землетруси в Непалі.

У 2018 році він був частиною команди фоторепортерів Reuters, які стали лауреатами Пулітцерівської премії в номінації "художня фотографія" за серію знімків, присвячених біженцям з рохінджа.

Нагадаємо, що Австралія вивела військовий контингент з Афганістану

Pinarayi Vijayan
@vijayanpinarayi
 
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16 07 2021 16:13
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