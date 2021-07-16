В Афганістані вбили фоторепортера Reuters

Про це повідомили у Reuters, пише "Громадське".

Там вказують, що Сіддікуі працював журналістом з початку цього тижня, 12 липня, у складі афганського спецпідрозділу, що базується у південній провінції Кандагар.

Фото: Твіттер Danish Siddiqui

Журналіста, а також старшого афганського офіцера вбили під час перехресного бою між афганськими спецсилами та талібами в районі прикордонного переходу з Пакистаном. Афганські сили намагалися відбити атаку талібів на ринкову площу у населеному пункті Спін-Болдак.

"Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюючи з органами влади в регіоні", - заявили президент Reuters Майкл Фріденберг та головна редакторка Алессандра Галлоні.

Фото: Твіттер Pinarayi Vijayan