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В Афінах знайшли вкрадені 9 років тому полотна Пікассо і Мондріана

Пошуки творів відтоді не припинялися. Кілька місяців тому у поліції казали, що, за їхніми оцінками, картини все ще знаходяться у Греції
В Афінах знайшли картину Пабло Пікассо "Голова жінки" та нідерландського митця Піта Мондріана, викрадені з мистецької галереї у Греції дев'ять років тому.
В Афінах знайшли вкрадені 9 років тому полотна Пікассо і Мондріана Фото: flickr.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
 
Афінська поліція повідомила про знахідку 28 червня. Крім полотна Пікассо, знайшли також картину 1905 року нідерландського митця Піта Мондріана. Їх обидві викрали у 2012 році з Національної галереї Афін. Тоді ж зловмисники намагалися винести ще одну картину Мондріана, але загубили її під час втечі.  
 
Фото: Національної галереї мистецтв
 
Пошуки творів відтоді не припинялися. Кілька місяців тому у поліції казали, що, за їхніми оцінками, картини все ще знаходяться у Греції. 
 
Агентство Reuters з посиланням на анонімне джерело у поліції зазначає, що полотна знайшли у схованці на околицях міста та затримали одного підозрюваного, громадянина Греції. 
 
Очікується, що поліція офіційно повідомить більше деталей найближчим часом.
 
Пікассо подарував свою картину Національній галереї особисто у 1949 році.
 
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29 06 2021 10:56
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