В Афінах знайшли вкрадені 9 років тому полотна Пікассо і Мондріана

Пошуки творів відтоді не припинялися. Кілька місяців тому у поліції казали, що, за їхніми оцінками, картини все ще знаходяться у Греції

В Афінах знайшли картину Пабло Пікассо "Голова жінки" та нідерландського митця Піта Мондріана, викрадені з мистецької галереї у Греції дев'ять років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Афінська поліція повідомила про знахідку 28 червня. Крім полотна Пікассо, знайшли також картину 1905 року нідерландського митця Піта Мондріана. Їх обидві викрали у 2012 році з Національної галереї Афін. Тоді ж зловмисники намагалися винести ще одну картину Мондріана, але загубили її під час втечі.

Фото: Національної галереї мистецтв

Пошуки творів відтоді не припинялися. Кілька місяців тому у поліції казали, що, за їхніми оцінками, картини все ще знаходяться у Греції.

Агентство Reuters з посиланням на анонімне джерело у поліції зазначає, що полотна знайшли у схованці на околицях міста та затримали одного підозрюваного, громадянина Греції.

Очікується, що поліція офіційно повідомить більше деталей найближчим часом.

Пікассо подарував свою картину Національній галереї особисто у 1949 році.