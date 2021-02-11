Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Амстердамі більше не зводитимуть нові готелі

Чотири роки тому було визначено кілька районів, де не дозволялося відкривати нові готелі, а тепер заборона щодо нових готелів поширюється майже на все місто
У більшості районів Амстердама з 1 листопада заборонено будувати нові готелі.
В Амстердамі більше не зводитимуть нові готелі Фото: Reikartz Blog
Як повідомляє  NOS, влада міста запроваджує таку заборону заради комфорту мешканців столиці Нідерландів, адже велика кількість туристів створює багато незручностей. 
 
"Чотири роки тому було визначено кілька районів, де не дозволялося відкривати нові готелі, а тепер заборона щодо нових готелів поширюється майже на все місто", – йдеться у повідомленні.
 
Видання додає, що нині в Амстердамі – 533 готелі, в яких близько 40 тисяч номерів.
 
Одночасно влада запровадила жорсткіші правила щодо здавання квартири через популярний сервіс оренди житла Airbnb. Відтепер треба додатково реєструватися, і повідомляти владу міста про кожного орендаря заздалегідь. Через нові правила кількість пропозицій Airbnb різко впала з кінця березня до початку жовтня – з 16 648 до 2924.
 
Як повідомлялося, у центрі Амстердама закриють вулицю червоних ліхтарів, натомість за межами центру створять інший квартал для сексуальних утіх.
 
Таку пропозицію мера Амстердама у лютому цього року підтримала більшість політичних партій.
 
Мер міста Фемке Галсема вже не перший рік говорить про новий образ столиці, зокрема, що це має бути місто з гарною архітектурою, музеями, аби відвідувачі насолоджувалися красою Амстердама, а не сприймали його лише як місто розваг, повій та наркотиків. У такий спосіб влада хоче змінити контингент туристів, які приїжджають до столиці Нідерландів. Де саме буде створений новий район червоних ліхтарів не повідомляється.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2021 14:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.