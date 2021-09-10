Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Таїланді повінь зробила популярним підтоплений ресторан

Відвідувачам дуже подобаються хвилі. Те, що я вважав проблемою, перетворилося на можливість. Повінь стала додатковим унікальним чинником
У таїландському місті Нонтхабурі один із ресторанів на березі річки здобув популярність після нещодавної повені, яка підтопила заклад.
У Таїланді повінь зробила популярним підтоплений ресторан Фото: AP/Sakchai Lalit
Про це повідомляє The Guardian. 
 
Замість закриття ресторан "Chao Phraya Antique Cafe" продовжує приймати відвідувачів, які залюбки вечеряють по щиколотку у воді й тікають від хвиль, що виникають під час проходження човнів поруч.
 
"Відвідувачам дуже подобаються хвилі. Те, що я вважав проблемою, перетворилося на можливість. Повінь стала додатковим унікальним чинником", – прокоментував власник закладу.
 
До цього, як наголошується, величезних збитків ресторану завдали пандемія та карантин.
 
Як передавалося, уряд Таїланду оголосив, що з листопада країна почне приймати повністю вакцинованих від коронавірусу туристів. Таїланд припинить обов'язковий карантин у Бангкоку та дев'яти інших регіонах, включно з Чіангмай і Паттайю. Раніше уряд оголосив, що коронавірусні обмеження послаблять у провінціях, які зараз перебувають під "максимальним контролем". Це дасть змогу знову відкрити бібліотеки, спортивні центри та кінотеатри. 
 
Послаблення заходів відбувається у зв'язку з тим, що країна намагається збільшити кількість вакцинацій після дефіциту поставок.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 10 2021 12:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.