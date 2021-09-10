У Таїланді повінь зробила популярним підтоплений ресторан

Відвідувачам дуже подобаються хвилі. Те, що я вважав проблемою, перетворилося на можливість. Повінь стала додатковим унікальним чинником

У таїландському місті Нонтхабурі один із ресторанів на березі річки здобув популярність після нещодавної повені, яка підтопила заклад.

Про це повідомляє The Guardian.

Замість закриття ресторан "Chao Phraya Antique Cafe" продовжує приймати відвідувачів, які залюбки вечеряють по щиколотку у воді й тікають від хвиль, що виникають під час проходження човнів поруч.

"Відвідувачам дуже подобаються хвилі. Те, що я вважав проблемою, перетворилося на можливість. Повінь стала додатковим унікальним чинником", – прокоментував власник закладу.

До цього, як наголошується, величезних збитків ресторану завдали пандемія та карантин.

Як передавалося, уряд Таїланду оголосив, що з листопада країна почне приймати повністю вакцинованих від коронавірусу туристів. Таїланд припинить обов'язковий карантин у Бангкоку та дев'яти інших регіонах, включно з Чіангмай і Паттайю. Раніше уряд оголосив, що коронавірусні обмеження послаблять у провінціях, які зараз перебувають під "максимальним контролем". Це дасть змогу знову відкрити бібліотеки, спортивні центри та кінотеатри.

Послаблення заходів відбувається у зв'язку з тим, що країна намагається збільшити кількість вакцинацій після дефіциту поставок.