CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ таїландському місті Нонтхабурі один із ресторанів на березі річки здобув популярність після нещодавної повені, яка підтопила заклад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Таїланді повінь зробила популярним підтоплений ресторан
Відвідувачам дуже подобаються хвилі. Те, що я вважав проблемою, перетворилося на можливість. Повінь стала додатковим унікальним чинником
Фото: AP/Sakchai Lalit
Про це повідомляє The Guardian.
Замість закриття ресторан "Chao Phraya Antique Cafe" продовжує приймати відвідувачів, які залюбки вечеряють по щиколотку у воді й тікають від хвиль, що виникають під час проходження човнів поруч.
"Відвідувачам дуже подобаються хвилі. Те, що я вважав проблемою, перетворилося на можливість. Повінь стала додатковим унікальним чинником", – прокоментував власник закладу.
До цього, як наголошується, величезних збитків ресторану завдали пандемія та карантин.
Як передавалося, уряд Таїланду оголосив, що з листопада країна почне приймати повністю вакцинованих від коронавірусу туристів. Таїланд припинить обов'язковий карантин у Бангкоку та дев'яти інших регіонах, включно з Чіангмай і Паттайю. Раніше уряд оголосив, що коронавірусні обмеження послаблять у провінціях, які зараз перебувають під "максимальним контролем". Це дасть змогу знову відкрити бібліотеки, спортивні центри та кінотеатри.
Послаблення заходів відбувається у зв'язку з тим, що країна намагається збільшити кількість вакцинацій після дефіциту поставок.
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09 10 2021 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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